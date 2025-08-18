민관이 함께 독립운동가 발굴…500명 서훈 추진

동영상 고정 취소

[앵커]



일제강점기 희생된 독립유공자는 10만 명이 넘는 걸로 학계에서 추정하고 있는데요.



이 가운데 정부가 인정한 독립유공자는 10% 정도에 불과한 실정이어서 민관이 함께 잊혀진 독립운동가들을 발굴하고 있습니다.



정부 서훈도 추진한다고 하는데요.



김하은 기자입니다.



[리포트]



흑백 사진 속 이 소녀는 1939년 조직된 항일 결사, '조선학생동지회'에서 활동한 고완남 지사입니다.



조직책으로 활동하다 일제에 발각돼 모진 고문까지 당했지만, 오랜 기간 알려지지 않았습니다.



판결문 등의 기록이 없었기 때문입니다.



[이태룡/인천대학교 독립운동사연구소장 : "이분의 조카가 우리 연구소를 찾아와서 다른 건 없고 이것(사진)만 들고 왔어요."]



함께 활동했던 동지의 회고록을 통해 5년 전에야 고 지사의 독립운동 행적이 확인됐습니다.



일본 외무성 기록과 판결문, 일제의 감시 대상 인물 카드 곳곳에도 독립을 위해 싸웠던 선조들의 흔적이 남아 있습니다.



옛 문서들을 일일이 찾아내 확인하고 다른 사료와 교차 비교하는 고된 작업 끝에 이들의 희생을 기억할 수 있게 됐습니다.



[이윤옥/인천대학교 독립운동사연구소 연구원 : "조선 요주의 인물 조선인들, 그 얘기는 독립운동을 아주 열심히 했던 분들, 기록들이 여기 상세히 나와 있죠."]



이렇게 지금까지 인천대 독립운동사연구소가 찾아낸 독립유공자는 모두 5천2백여 명.



이 가운데 정부는 10% 정도만 공식 인정하고 있습니다.



서울시도 연구소와 함께 내년 8월까지 잊혀진 독립유공자 500명에 대해 서훈을 추진할 예정입니다.



[김홍찬/서울시 복지정책과장 : "누군가는 나서서… 지자체에서도 적극적으로 이런 분들을 발굴하는 게 후손된 (도리가 아닌가)."]



빼앗긴 나라를 되찾기 위한 선조들의 헌신을 민관이 함께 역사에 기록하고 있습니다.



KBS 뉴스 김하은입니다.



촬영기자:이창준/영상편집:강정희



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!