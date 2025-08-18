국제

트럼프 “러시아와 중대한 진전 있어…지켜봐 달라”

입력 2025.08.18 (06:34) 수정 2025.08.18 (06:58)

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시각 17일 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “러시아와 중대한 진전(BIG PROGRESS ON RUSSIA)”이 있다면서 “지켜봐 달라(STAY TUNED)”고 말했습니다.

트럼프 대통령은 지난 15일 알래스카 미·러 정상회담과 이 같은 글을 올리면서 구체적 내용은 언급하지 않았습니다.

트럼프 대통령은 다른 게시물에서는 “가짜 뉴스는 언제나 나에 대해선 진실을 왜곡한다. 내가 무슨 말과 행동을 하든, 그들은 정확하게 보도하지 않는다”며 언론의 이번 정상회담 보도에 대해 불만을 드러냈습니다.

그러면서 “일어나지 말아야 했을 바이든(전 대통령)의 어리석은 전쟁과 관련해 나는 알래스카에서 (푸틴 대통령과) 훌륭한 만남을 가졌다”고 주장했습니다.

우크라이나 전쟁을 끝내기 위해 지난 15일 알래스카에서 푸틴 대통령과 만났으나, 성대한 환영과 달리 회담 결과는 ‘노딜’이었던 데 대한 자국 내 언론의 비판적인 보도에 반박하는 맥락으로 풀이됩니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
정지주
정지주 기자

