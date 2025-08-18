에어캐나다 승무원 노조, 정부 현장 복귀 명령 거부…파업 지속

캐나다 최대 항공사인 에어캐나다 노조가 파업에 돌입한 가운데, 정부가 직권 중재에 나섰지만 노조가 현장 복귀를 거부하고 있습니다.



에어캐나다는 현지 시각 17일 오전 캐나다 정부의 운항 재개 및 파업 인력 현장 복귀 명령에 따라 이날 운항을 재개한다고 밝혔다가 이를 번복하고 운항 재개를 유보한다고 발표했습니다.



에어캐나다는 "캐나다 공공노조(CUPE)가 캐나다산업관계위원회(CIRB)의 현장 복귀 명령을 거부하라고 승무원 조합원들에게 불법적인 지시를 내렸다"라고 운행 재개 보류 사유를 밝혔습니다.



에어캐나다는 현지 시각 오는 18일 밤부터 운행 재개에 들어갈 예정입니다. 다만, 항공편의 완전한 정상화까지는 7∼10일이 더 소요될 전망입니다.



앞서 에어캐나다 승무원 노조 만 명이 속한 캐나다 공공노조는 임금협상 결렬을 선언하고 미국 동부 시각 기준 지난 16일 새벽 1시 30분부터 72시간 동안 파업에 들어간다고 예고했습니다.



에어캐나다 노사는 비행 외 노동 시간에 대한 임금 보상 등을 둘러싸고 수개월 넘게 이견을 좁히지 못한 채 대치를 지속해 왔습니다.



에어캐나다 및 저가 항공 자회사 '에어캐나다 루즈'의 하루 운항 항공편은 약 700여편에 달합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 캐나다공공노조 제공]



