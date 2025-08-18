미국 정부, 이민단속 인력 대거 모집…“채용 시 7천만 원 상여금”

도널드 트럼프 미국 행정부가 불법 이민자 추방 정책에 속도를 내기 위해 단속 인력을 대거 모집하고 있다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 현지시각 17일 보도했습니다.



미 국토안보부는 불법 이민자 체포·추방 작전을 실행할 이민세관단속국 요원들을 대거 채용하기 위해 파격적인 급여와 상여 조건을 제시하고 있습니다.



이민세관단속국은 우선 채용 계약 시 최대 5만달러(약 7천만원)의 상여금과 최대 6만달러(약 8,300만원)의 학자금 대출 탕감 혜택도 내세우고 있습니다.



이민세관단속국은 또 ‘추방 담당관’, ‘범죄 수사관’, ‘일반 변호사’ 등 3가지로 잠재적인 직무를 분류하는데, 이중 추방 담당관의 연간 급여 수준은 약 4만9천 달러에서 10만 달러, (약 7천만∼1억4천만원), 범죄 수사관은 약 6만3천 달러에서 14만4천 달러(약 9천만∼2억원)로 홍보되고 있다고 월스트리트저널은 전했습니다.



이런 급여 수준은 뉴욕시와 시카고 경찰국의 신입 경찰관이 연간 각각 6만 1천 달러, 6만 2천 달러가량 받는 것에 비하면 경쟁력 있는 조건입니다.



이에 더해 이민세관단속국은 40세 이상 지원자를 위한 추방 담당관 직위를 신설했으며, 퇴직한 경찰 등의 재고용도 추진하고 있습니다.



국토안보부는 이민세관단속국의 이런 채용 전략이 초기 성과를 내고 있다면서 그동안 11만여 명이 지원했다고 밝혔습니다.



다만 이 가운데 몇 명이 실제 채용 대상자가 될지는 불분명하다고 월스트리트저널은 전했습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



