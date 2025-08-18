뉴욕 술집서 새벽 총격전…3명 사망·8명 부상
입력 2025.08.18 (07:12) 수정 2025.08.18 (07:19)
미국 뉴욕의 한 술집에서 총격전이 일어나 3명이 숨지고 8명이 다쳤습니다.
뉴욕 경찰은 현지 시각 17일 새벽 3시쯤 브루클린의 한 작은 라운지바에서 총격 사건이 일어났다고 밝혔습니다.
경찰은 술집에서 일어난 다툼이 총격전으로 이어진 것으로 파악됐다며 복수의 총격범이 이번 사건에 연루된 것으로 보고 있습니다.
미국 뉴욕의 한 술집에서 총격전이 일어나 3명이 숨지고 8명이 다쳤습니다.
뉴욕 경찰은 현지 시각 17일 새벽 3시쯤 브루클린의 한 작은 라운지바에서 총격 사건이 일어났다고 밝혔습니다.
경찰은 술집에서 일어난 다툼이 총격전으로 이어진 것으로 파악됐다며 복수의 총격범이 이번 사건에 연루된 것으로 보고 있습니다.
- KBS의 기사 모음
