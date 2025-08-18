경남 김해 공사 현장 10m 높이서 40대 작업자 추락해 숨져
입력 2025.08.18 (07:21) 수정 2025.08.18 (07:23)
어제(17일) 오전 9시 15분쯤 경남 김해시 한림면 한 공장 신축 공사 현장에서 40대 A씨가 약 10ｍ 높이에서 추락했습니다.
이 사고로 A씨는 현장에서 숨졌습니다.
하청업체 대표인 A씨는 당시 철골 용접 작업을 하던 중 변을 당한 것으로 파악됐습니다.
경찰은 현장 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있습니다.
