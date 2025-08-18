뉴스광장

[잇슈 SNS] 난기류 뚫고 태풍의 눈 속으로 돌진…‘허리케인 헌터스’

입력 2025.08.18 (07:29) 수정 2025.08.18 (07:37)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

치매머니 활용 막는 ‘성년후견제도’…“현실적인 개선 필요”

치매머니 활용 막는 ‘성년후견제도’…“현실적인 개선 필요”
[잇슈 SNS] “톰 크루즈, 트럼프의 ‘케네디센터 공로상’ 수상 제안 거절”

[잇슈 SNS] “톰 크루즈, 트럼프의 ‘케네디센터 공로상’ 수상 제안 거절”

다음
전 세계 소셜미디어와 인터넷 세상에서 어떤 이슈와 영상들이 주목을 받았을까요?

첫 번째는 관측용 비행기 안에서 직접 포착한 '태풍의 눈'입니다.

새하얀 구름 한 가운데 뻥 뚫린 구멍 사이로 티 없이 푸른 하늘이 보입니다.

평온한 이 공간, 허리케인 '에린'의 중심부에 위치한 '태풍의 눈'입니다.

대서양에서 만들어진 허리케인 '에린'은 카리브해를 거쳐 미국 쪽으로 접근 중인데요.

지난 금요일 1등급에 불과했던 허리케인 에린의 세력이 24시간 만에 5등급까지 강화하자 국립해양대기청 소속 항공대대 '허리케인 헌터스'는 정확한 기상 예보를 위해 관측용 항공기를 타고 에린의 눈 속으로 직접 들어가 인공위성으론 측정할 수 없는 자료들을 수집했다고 합니다.

당시 에린의 풍속은 시속 260km가 넘었고 태풍의 눈은 대형 스타디움을 방불케 할 만큼 거대했다고 하는데요.

당국은 다행히 주말 동안 세력이 3등급까지 내려간 상태지만 지구 온난화 여파로 몇 시간 만에 또다시 초강력 허리케인으로 변할 수 있다며 주의를 당부했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [잇슈 SNS] 난기류 뚫고 태풍의 눈 속으로 돌진…‘허리케인 헌터스’
    • 입력 2025-08-18 07:29:52
    • 수정2025-08-18 07:37:32
    뉴스광장
전 세계 소셜미디어와 인터넷 세상에서 어떤 이슈와 영상들이 주목을 받았을까요?

첫 번째는 관측용 비행기 안에서 직접 포착한 '태풍의 눈'입니다.

새하얀 구름 한 가운데 뻥 뚫린 구멍 사이로 티 없이 푸른 하늘이 보입니다.

평온한 이 공간, 허리케인 '에린'의 중심부에 위치한 '태풍의 눈'입니다.

대서양에서 만들어진 허리케인 '에린'은 카리브해를 거쳐 미국 쪽으로 접근 중인데요.

지난 금요일 1등급에 불과했던 허리케인 에린의 세력이 24시간 만에 5등급까지 강화하자 국립해양대기청 소속 항공대대 '허리케인 헌터스'는 정확한 기상 예보를 위해 관측용 항공기를 타고 에린의 눈 속으로 직접 들어가 인공위성으론 측정할 수 없는 자료들을 수집했다고 합니다.

당시 에린의 풍속은 시속 260km가 넘었고 태풍의 눈은 대형 스타디움을 방불케 할 만큼 거대했다고 하는데요.

당국은 다행히 주말 동안 세력이 3등급까지 내려간 상태지만 지구 온난화 여파로 몇 시간 만에 또다시 초강력 허리케인으로 변할 수 있다며 주의를 당부했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 오늘 다시 조사…‘건진법사·집사’ 한 자리에

김건희 오늘 다시 조사…‘건진법사·집사’ 한 자리에
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
폭염특보 강화…이번 주 내내 <br>무더위 계속

폭염특보 강화…이번 주 내내 무더위 계속
미 국무 “트럼프, 우크라 안전 <br>보장 약속할 것”…위트코프 “푸틴도 동의”

미 국무 “트럼프, 우크라 안전 보장 약속할 것”…위트코프 “푸틴도 동의”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.