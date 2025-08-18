뉴스광장

“같이 놀아요”…사교성 만점 돌고래와 바다 물놀이 [잇슈 SNS]

입력 2025.08.18 (07:32) 수정 2025.08.18 (08:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[잇슈 SNS] “톰 크루즈, 트럼프의 ‘케네디센터 공로상’ 수상 제안 거절”

[잇슈 SNS] “톰 크루즈, 트럼프의 ‘케네디센터 공로상’ 수상 제안 거절”
미국 무대 첫 도움에 MVP까지! 손흥민의 미국 정복 시작

미국 무대 첫 도움에 MVP까지! 손흥민의 미국 정복 시작

다음
영국의 한 해안으로 여행 온 일가족에게 뜻밖의 추억을 안겨준 특별한 바다 친구의 모습이 화제가 되고 있습니다.

바다 수영 중인 사람들 사이에서 갑자기 나타난 회색빛 동물 한 마리.

놀랍게도 그 정체는 야생 돌고래인데요.

인간이 낯설지도 않은지 먼저 다가와 사람들의 수영 동작을 따라 하고 계속 같이 놀자는 듯 애교까지 부립니다.

이번 달 초 영국 남부 도싯주로 여행 온 이 일가족은 아침 수영을 즐기기 위해 배를 타고 인근 해안으로 나갔다가 이 특별한 친구를 만나게 됐다는데요.

가족들은 평생 기억할 마법 같은 순간이었으며 혹여 돌고래가 다칠 것을 우려해 5분 후 다시 먼바다로 돌려보냈다고 밝혔습니다.

전문가들은 영상 속 돌고래는 어린 병코돌고래로 추정된다면서 호기심도 많고 누군가와 유대감을 쌓고 싶어 한다고 전했는데요.

다만 해당 영상이 화제를 모으면서 영상 속 돌고래를 직접 찾으려는 사람들이 잇따르자 당국은 이 돌고래가 인간과의 접촉으로 본능을 잃지 않도록 거리를 둬달라고 당부했습니다.

지금까지 잇슈 sns 였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “같이 놀아요”…사교성 만점 돌고래와 바다 물놀이 [잇슈 SNS]
    • 입력 2025-08-18 07:32:47
    • 수정2025-08-18 08:12:11
    뉴스광장
영국의 한 해안으로 여행 온 일가족에게 뜻밖의 추억을 안겨준 특별한 바다 친구의 모습이 화제가 되고 있습니다.

바다 수영 중인 사람들 사이에서 갑자기 나타난 회색빛 동물 한 마리.

놀랍게도 그 정체는 야생 돌고래인데요.

인간이 낯설지도 않은지 먼저 다가와 사람들의 수영 동작을 따라 하고 계속 같이 놀자는 듯 애교까지 부립니다.

이번 달 초 영국 남부 도싯주로 여행 온 이 일가족은 아침 수영을 즐기기 위해 배를 타고 인근 해안으로 나갔다가 이 특별한 친구를 만나게 됐다는데요.

가족들은 평생 기억할 마법 같은 순간이었으며 혹여 돌고래가 다칠 것을 우려해 5분 후 다시 먼바다로 돌려보냈다고 밝혔습니다.

전문가들은 영상 속 돌고래는 어린 병코돌고래로 추정된다면서 호기심도 많고 누군가와 유대감을 쌓고 싶어 한다고 전했는데요.

다만 해당 영상이 화제를 모으면서 영상 속 돌고래를 직접 찾으려는 사람들이 잇따르자 당국은 이 돌고래가 인간과의 접촉으로 본능을 잃지 않도록 거리를 둬달라고 당부했습니다.

지금까지 잇슈 sns 였습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 오늘 다시 조사…‘건진법사·집사’ 한 자리에

김건희 오늘 다시 조사…‘건진법사·집사’ 한 자리에
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
폭염특보 강화…이번 주 내내 <br>무더위 계속

폭염특보 강화…이번 주 내내 무더위 계속
미 국무 “트럼프, 우크라 안전 <br>보장 약속할 것”…위트코프 “푸틴도 동의”

미 국무 “트럼프, 우크라 안전 보장 약속할 것”…위트코프 “푸틴도 동의”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.