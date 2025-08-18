뉴스광장

인간처럼 달리고 때리고, 부상 투혼까지…중국 로봇운동회

입력 2025.08.18 (07:36) 수정 2025.08.18 (07:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

미국 무대 첫 도움에 MVP까지! 손흥민의 미국 정복 시작

미국 무대 첫 도움에 MVP까지! 손흥민의 미국 정복 시작
‘우후죽순’ 불법 야영장…이유는?

‘우후죽순’ 불법 야영장…이유는?

다음
[앵커]

인간형 로봇, 휴머노이드의 발전이 빠른 중국에서 로봇끼리 겨루는 운동회까지 열렸습니다.

인간의 움직임을 아직 100% 구현해 내지는 못하지만, 킥복싱과 축구까지, 넘어져도 스스로 일어서는 로봇 선수들에게 환호성이 쏟아졌습니다.

베이징 김민정 특파원이 현장을 다녀왔습니다.

[리포트]

1,500미터 육상 경기 도중, 한 팔이 떨어져 나간 로봇.

뒤뚱거리면서도 포기하지 않고, 끝내 결승선을 통과하자, 관중들이 박수로 격려합니다.

축구장의 로봇 공격수는 느리지만 간결한 움직임으로 수비수 둘을 따돌리고 성공적으로 골을 넣습니다.

음악에 맞춰 칼군무를 선보이는 댄스팀까지.

아직은 어설픈 움직임에 때때로 관중의 웃음이 터져 나왔지만, 16개국 출신 인간형 로봇, 휴머노이드 5백여 대가 경쟁한 운동회는 인간의 일상생활에 함께할 로봇 기술에 대한 기대감을 확인할 수 있는 자리였습니다.

[자오원진/3:3 축구 경기 참가팀 : "상대 팀도 우리와 실력이 막상막하일 겁니다. 지금은 모든 로봇이 완전히 자율적으로 시합을 진행합니다."]

이런 스포츠 경기는 물론 대회장 한켠에서는 실제 산업현장과 가정에서의 활용성을 점검하는 시합도 함께 진행됐습니다.

섬세하게 물건을 분류하며 일손을 돕는 모습에, 어린 관객들은 로봇과 함께하는 미래를 상상합니다.

[위바오뤄/관객 : "평소에 화초 심는 걸 좋아해서 저랑 같이 화초를 심을 로봇을 개발하고 싶어요."]

이번 로봇 운동회에는 공학을 전공하는 대학생 팀도 다수 참여해 기술을 이끌 미래 전망을 밝혔습니다.

중국 매체들은 이번 대회가 로봇의 본격적인 상업화를 이끌 것이라며 기대감을 드러냈습니다.

베이징에서 KBS 뉴스 김민정입니다.

촬영기자:안용습/영상편집:서삼현/화면출처:더우인·시나

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 인간처럼 달리고 때리고, 부상 투혼까지…중국 로봇운동회
    • 입력 2025-08-18 07:36:33
    • 수정2025-08-18 07:44:06
    뉴스광장
[앵커]

인간형 로봇, 휴머노이드의 발전이 빠른 중국에서 로봇끼리 겨루는 운동회까지 열렸습니다.

인간의 움직임을 아직 100% 구현해 내지는 못하지만, 킥복싱과 축구까지, 넘어져도 스스로 일어서는 로봇 선수들에게 환호성이 쏟아졌습니다.

베이징 김민정 특파원이 현장을 다녀왔습니다.

[리포트]

1,500미터 육상 경기 도중, 한 팔이 떨어져 나간 로봇.

뒤뚱거리면서도 포기하지 않고, 끝내 결승선을 통과하자, 관중들이 박수로 격려합니다.

축구장의 로봇 공격수는 느리지만 간결한 움직임으로 수비수 둘을 따돌리고 성공적으로 골을 넣습니다.

음악에 맞춰 칼군무를 선보이는 댄스팀까지.

아직은 어설픈 움직임에 때때로 관중의 웃음이 터져 나왔지만, 16개국 출신 인간형 로봇, 휴머노이드 5백여 대가 경쟁한 운동회는 인간의 일상생활에 함께할 로봇 기술에 대한 기대감을 확인할 수 있는 자리였습니다.

[자오원진/3:3 축구 경기 참가팀 : "상대 팀도 우리와 실력이 막상막하일 겁니다. 지금은 모든 로봇이 완전히 자율적으로 시합을 진행합니다."]

이런 스포츠 경기는 물론 대회장 한켠에서는 실제 산업현장과 가정에서의 활용성을 점검하는 시합도 함께 진행됐습니다.

섬세하게 물건을 분류하며 일손을 돕는 모습에, 어린 관객들은 로봇과 함께하는 미래를 상상합니다.

[위바오뤄/관객 : "평소에 화초 심는 걸 좋아해서 저랑 같이 화초를 심을 로봇을 개발하고 싶어요."]

이번 로봇 운동회에는 공학을 전공하는 대학생 팀도 다수 참여해 기술을 이끌 미래 전망을 밝혔습니다.

중국 매체들은 이번 대회가 로봇의 본격적인 상업화를 이끌 것이라며 기대감을 드러냈습니다.

베이징에서 KBS 뉴스 김민정입니다.

촬영기자:안용습/영상편집:서삼현/화면출처:더우인·시나
김민정
김민정 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 오늘 다시 조사…‘건진법사·집사’ 한 자리에

김건희 오늘 다시 조사…‘건진법사·집사’ 한 자리에
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
폭염특보 강화…이번 주 내내 <br>무더위 계속

폭염특보 강화…이번 주 내내 무더위 계속
미 국무 “트럼프, 우크라 안전 <br>보장 약속할 것”…위트코프 “푸틴도 동의”

미 국무 “트럼프, 우크라 안전 보장 약속할 것”…위트코프 “푸틴도 동의”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.