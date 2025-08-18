‘케데헌’ OST, 美 빌보드 앨범 차트 3주 연속 2위

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 3주 연속 2위를 차지했다.



빌보드는 17일(현지시간) 차트 예고 기사에서 '케이팝 데몬 헌터스' OST가 컨트리 스타 모건 월렌의 '아임 더 프로블럼'(I'm the Problem)에 이어 2위를 기록했다고 밝혔다.



'빌보드 200'은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산해 앨범 소비량 순위를 매긴다.



'케이팝 데몬 헌터스' OST는 이번 차트 집계 기간 10만4천장에 해당하는 앨범 유닛(Album Units)을 기록했다. 이는 전주보다 4% 증가한 것으로 자체 최고 수치다.



'빌보드 200'에 8위로 데뷔한 이 앨범은 이번 주까지 3위, 2위, 5위, 3위, 2위, 2위, 2위를 기록해 단 한 번도 10위 밖으로 밀려나지 않았고, 비연속으로는 통산 4주째 2위를 유지했다.



빌보드는 "이 앨범은 8주 전 차트에 데뷔한 이래 매주 상승세를 기록 중"이라고 소개했다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 넷플릭스 제공]



