2025 을지연습 오늘 시작…대비 태세 점검

입력 2025.08.18 (07:44) 수정 2025.08.18 (09:54)

국가비상사태에 대비한 2025년 을지연습이 오늘(18일)부터 나흘 동안 강원도 각급 기관에서 실시됩니다.

강원도는 오늘(18일) 강원도지사 주재 '최초 상황보고 회의'를 시작으로 각 분야 훈련에 들어갑니다.

특히 올해는 사이버·드론 테러에 대비한 대응과 협업에 훈련을 집중합니다.

각 시군도 종합상황실을 가동하고 주민이동, 공습 대비 민방위 훈련에 나섭니다.

김문영
김문영 기자

