2025 을지연습 오늘 시작…대비 태세 점검
입력 2025.08.18 (07:44) 수정 2025.08.18 (09:54)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
국가비상사태에 대비한 2025년 을지연습이 오늘(18일)부터 나흘 동안 강원도 각급 기관에서 실시됩니다.
강원도는 오늘(18일) 강원도지사 주재 '최초 상황보고 회의'를 시작으로 각 분야 훈련에 들어갑니다.
특히 올해는 사이버·드론 테러에 대비한 대응과 협업에 훈련을 집중합니다.
각 시군도 종합상황실을 가동하고 주민이동, 공습 대비 민방위 훈련에 나섭니다.
강원도는 오늘(18일) 강원도지사 주재 '최초 상황보고 회의'를 시작으로 각 분야 훈련에 들어갑니다.
특히 올해는 사이버·드론 테러에 대비한 대응과 협업에 훈련을 집중합니다.
각 시군도 종합상황실을 가동하고 주민이동, 공습 대비 민방위 훈련에 나섭니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 2025 을지연습 오늘 시작…대비 태세 점검
-
- 입력 2025-08-18 07:44:40
- 수정2025-08-18 09:54:33
국가비상사태에 대비한 2025년 을지연습이 오늘(18일)부터 나흘 동안 강원도 각급 기관에서 실시됩니다.
강원도는 오늘(18일) 강원도지사 주재 '최초 상황보고 회의'를 시작으로 각 분야 훈련에 들어갑니다.
특히 올해는 사이버·드론 테러에 대비한 대응과 협업에 훈련을 집중합니다.
각 시군도 종합상황실을 가동하고 주민이동, 공습 대비 민방위 훈련에 나섭니다.
강원도는 오늘(18일) 강원도지사 주재 '최초 상황보고 회의'를 시작으로 각 분야 훈련에 들어갑니다.
특히 올해는 사이버·드론 테러에 대비한 대응과 협업에 훈련을 집중합니다.
각 시군도 종합상황실을 가동하고 주민이동, 공습 대비 민방위 훈련에 나섭니다.
-
-
김문영 기자 mykim@kbs.co.kr김문영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.