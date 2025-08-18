“익산시, 2030년까지 온실가스 43% 감축”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

익산시가 기후 변화 대응 등을 위해 2천30년까지 온실가스 배출량을 2천18년 대비 43% 줄이기로 했습니다.



제1차 탄소중립·녹색성장 기본계획을 마련하고, 친환경 보일러 교체와 전기·수소차 보급 확대, 친환경 비료 보급 확대 등 5개 부문 40개 사업을 추진합니다.



또 5백만 그루 나무 심기, 지방 정원 확충 등 신규 조림지와 도시 숲을 지속적으로 늘려 기후 탄력성을 높일 계획입니다.



