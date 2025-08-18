울산 중구, ‘위기가구 신고’ 포상 확대 시행

동영상 고정 취소

울산 중구가 위기가구 신고 포상 제도를 확대 시행합니다.



지난달 관련 조례 개정에 따라 주민들이 이웃 중 차상위계층 등으로 선정될 가구를 신고할 경우 1건당 5만 원의 포상금을 지급합니다.



중구는 생계 곤란으로 국민기초생활보장 수급자로 선정될 가구를 신고할 경우에만 포상금을 지급해 왔습니다.



