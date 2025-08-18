미국, 철강·알루미늄 ‘50% 관세’ 대상 확대…오늘부터 발효

미국 정부가 철강과 알루미늄 파생 제품 407개 품목에 대해 오늘부터 50% 관세를 적용합니다.



미국 상무부는 앞서 현지 시각 지난 15일 연방 관보 공지에서 산업안보국(BIS)이 미국 수입품 품목 코드(HTSUS)에 제품 코드 407개를 추가하고, 오늘(18일) 발효된다고 밝혔습니다.



이번에 추가 지정된 품목에는 철강·알루미늄이 들어간 완제품이나 가공품이 포함됩니다.



상무부는 “프레임이나 내부 부품 속 철강·알루미늄 성분도 포함된다”며 엔진이나 지게차, 알루미늄 휠, 변압기 등을 관세 품목에 추가했습니다.



또 가전제품을 비롯해 철강 등이 사용된 칼이나 식기 또 공구도 관세 적용을 받게 됐습니다.



다만 미국에서 생산된 철강·알루미늄을 활용한 경우에는 관세가 면제되며, 금속 외 다른 원자재 부분에 대해선 국가별 관세율, 상호 관세가 적용됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



