부산 찾는 타이완 관광객, 돼지국밥 선호
입력 2025.08.18 (08:10) 수정 2025.08.18 (09:17)
부산 외국인 관광객 중 큰 비중을 차지하는 타이완 관광객들이 가장 선호하는 부산 음식은 돼지국밥인 것으로 나타났습니다.
부산관광공사가 타이완 관광객 만5천7백여 명을 대상으로 선호하는 부산 음식을 조사한 결과 돼지국밥이 1위로 꼽혔습니다.
또 부산어묵과 씨앗호떡, 장어구이 등이 순위에 올랐습니다.
최위지 기자 allways@kbs.co.kr최위지 기자의 기사 모음
