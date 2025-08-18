세종 연동중학교, 2029년까지 5-2생활권으로 이전

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

세종 연동중학교가 오는 2029년 3월까지 5-2생활권으로 이전합니다.



세종시교육청은 학생 수 감소로 현재 재학생이 16명인 연동중학교가 자연 폐교가 우려됨에 따라 오는 2029년 개교 예정인 5-2생활권 다솜동의 학교 설립부지로 재배치하기로 했다고 밝혔습니다.



