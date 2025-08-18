충북교육청, 스마트기기 과다 사용 억제 특허 출원

동영상 고정 취소

충북교육청이 스마트 기기의 과다 사용을 제어하는 자동 감지 시스템과 그 방법을 특허 출원했다고 밝혔습니다.



충북형 교수학습 플랫폼 '다채움'에 탑재될 예정인 이 시스템은, 학생들이 보급된 스마트 기기로 유해 사이트를 접속하거나 오랜 시간 사용할 경우, 기기를 점검하도록 안내 메시지를 전송합니다.



충북교육청은 또 학부모가 직접 자녀의 스마트기기 사용 시간을 변경 요청하거나, 앱 사용 신청을 할 수 있도록 '다채움 학부모 앱' 기능을 개발할 예정입니다.



