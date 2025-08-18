충북교육청, 스마트기기 과다 사용 억제 특허 출원
입력 2025.08.18 (08:49) 수정 2025.08.18 (09:50)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
충북교육청이 스마트 기기의 과다 사용을 제어하는 자동 감지 시스템과 그 방법을 특허 출원했다고 밝혔습니다.
충북형 교수학습 플랫폼 '다채움'에 탑재될 예정인 이 시스템은, 학생들이 보급된 스마트 기기로 유해 사이트를 접속하거나 오랜 시간 사용할 경우, 기기를 점검하도록 안내 메시지를 전송합니다.
충북교육청은 또 학부모가 직접 자녀의 스마트기기 사용 시간을 변경 요청하거나, 앱 사용 신청을 할 수 있도록 '다채움 학부모 앱' 기능을 개발할 예정입니다.
충북형 교수학습 플랫폼 '다채움'에 탑재될 예정인 이 시스템은, 학생들이 보급된 스마트 기기로 유해 사이트를 접속하거나 오랜 시간 사용할 경우, 기기를 점검하도록 안내 메시지를 전송합니다.
충북교육청은 또 학부모가 직접 자녀의 스마트기기 사용 시간을 변경 요청하거나, 앱 사용 신청을 할 수 있도록 '다채움 학부모 앱' 기능을 개발할 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충북교육청, 스마트기기 과다 사용 억제 특허 출원
-
- 입력 2025-08-18 08:49:50
- 수정2025-08-18 09:50:34
충북교육청이 스마트 기기의 과다 사용을 제어하는 자동 감지 시스템과 그 방법을 특허 출원했다고 밝혔습니다.
충북형 교수학습 플랫폼 '다채움'에 탑재될 예정인 이 시스템은, 학생들이 보급된 스마트 기기로 유해 사이트를 접속하거나 오랜 시간 사용할 경우, 기기를 점검하도록 안내 메시지를 전송합니다.
충북교육청은 또 학부모가 직접 자녀의 스마트기기 사용 시간을 변경 요청하거나, 앱 사용 신청을 할 수 있도록 '다채움 학부모 앱' 기능을 개발할 예정입니다.
충북형 교수학습 플랫폼 '다채움'에 탑재될 예정인 이 시스템은, 학생들이 보급된 스마트 기기로 유해 사이트를 접속하거나 오랜 시간 사용할 경우, 기기를 점검하도록 안내 메시지를 전송합니다.
충북교육청은 또 학부모가 직접 자녀의 스마트기기 사용 시간을 변경 요청하거나, 앱 사용 신청을 할 수 있도록 '다채움 학부모 앱' 기능을 개발할 예정입니다.
-
-
이만영 기자 2man0@kbs.co.kr이만영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.