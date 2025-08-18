충북 주간 아파트 가격 0.03%↑
입력 2025.08.18 (08:51) 수정 2025.08.18 (09:51)
한국부동산원은 8월 둘째 주 주간 아파트 가격 동향을 조사한 결과, 충북 지역 매매 가격은 0.03% 상승했다고 밝혔습니다.
이는 전주 0.01%보다 상승 폭을 확대한 것입니다.
이는 전주 0.01%보다 상승 폭을 확대한 것입니다.
