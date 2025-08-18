화천고 이전 설립 교육환경평가 통과
입력 2025.08.18 (08:58) 수정 2025.08.18 (09:57)
강원도교육청은 최근, 교육환경보호위원회를 열고, 화천고 이전 설립을 위한 교육환경평가서를 승인했습니다.
이에 따라 현재 병설인 화천중고교에서 화천고만 단설로 분리해 이전합니다.
김문영 기자 mykim@kbs.co.kr김문영 기자의 기사 모음
