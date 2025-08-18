화천고 이전 설립 교육환경평가 통과

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

강원도교육청은 최근, 교육환경보호위원회를 열고, 화천고 이전 설립을 위한 교육환경평가서를 승인했습니다.



이에 따라 현재 병설인 화천중고교에서 화천고만 단설로 분리해 이전합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!