폭염 속 스페인·포르투갈 산불 확산…진화에 군병력 추가 투입

40도가 넘는 폭염 속에 스페인과 포르투갈 곳곳에서 산불이 잇따르고 있습니다.



현지시각 17일 로이터와 AFP 등 주요 외신에 따르면 현재 스페인 전역에서 20건 가량의 산불이 확산 중입니다.



산불이 심각한 수준으로 번지고 있는 스페인 북서부 갈리시아 지방에서는 일부 고속도로 구간이 폐쇄되고 철도 노선의 운영도 중단됐습니다.



스페인에서는 갈리시아, 레온, 아스투리아스, 엑스트레마두라 등 서쪽 지방을 중심으로 산불이 크게 번지고 있습니다.



지난주에만 스페인 전국에서 산불로 3명이 숨졌고 임야 11만5천헥타르 이상이 불에 탔습니다.



스페인 정부는 이미 산불 진화에 투입된 1,400명의 군병력에 더해 추가로 500명을 전국에 추가로 투입해 소방 인력을 지원하도록 했습니다.



포르투갈에서는 중부와 북부에서 산불 8건이 확산 중입니다.



가장 큰 규모의 산불은 주요 관광지인 피우다우 지역에서 번지고 있습니다.



포르투갈에서는 올해 들어 현재까지 산불로 임야 14만5천헥타르 면적이 불에 탔는데, 이 중 절반이 지난 사흘간의 피해였습니다.



포르투갈의 올해 임야 소실 면적은 2006부터 지난해까지의 연평균의 세 배에 이르는 규모입니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



