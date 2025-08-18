전장연 지하철 탑승 시위…4호선 명동역 무정차 통과중
입력 2025.08.18 (09:20) 수정 2025.08.18 (09:30)
전국장애인차별철폐연대(전장연)의 시위로 오늘(18일) 오전 8시 반부터 서울 지하철 4호선 명동역에서 열차가 양방향 무정차 통과하고 있습니다.
전장연은 오전 7시 반쯤부터 혜화역과 명동역 플랫폼에서 탑승 시위를 진행하고 있습니다.
서울교통공사는 SNS 등을 통해 "특정 장애인 단체의 지하철 타기 불법 시위로 명동역 상하선 무정차 통과 중"이라고 밝혔습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
