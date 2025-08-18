이란과 ‘12일 전쟁’ 벌인 이스라엘, 2분기 GDP 크게 감소

지난 6월 이란과 12일간 전쟁을 벌인 이스라엘이 그 여파로 경제에 큰 타격을 받은 것으로 나타났습니다.



블룸버그 통신에 따르면 이스라엘 중앙통계국(CBS)은 현지시각 17일 발표한 보고서에서 2분기 국내총생산(GDP)이 계절 조정 후 전분기 대비 연율 기준 3.5% 감소했다고 밝혔습니다.



이는 블룸버그가 경제전문가 6명을 대상으로 실시한 조사 중간값 0.2% 성장보다 훨씬 낮은 수준입니다.



이스라엘 중앙통계국은 민간 소비 지출이 전쟁의 영향을 받아 4.1% 감소했으며, 고정 자본 형성은 12.3% 줄었다고 밝혔습니다.



기업 부문 국내총생산(GDP)도 6.2% 급감했으며, 1인당 GDP는 4.4% 감소해 1년 만에 최저치를 기록했습니다.



이스라엘은 지난 6월 13일 이란의 핵 프로그램과 군사 시설을 파괴하기 위해 기습 공격을 감행했으며, 이란도 미사일로 반격하는 등 같은 달 24일까지 양측의 무력 충돌이 이어졌습니다.



이 기간 이스라엘의 많은 기업이 운영을 전면 중단해 경제가 위축됐습니다.



이스라엘 중앙은행은 올해 성장률을 3.3%로 전망했으나 이스라엘 재무부는 지난주 성장률 전망치를 3.1%로 하향 조정했습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



