미국, 철강·알루미늄 ‘50% 관세’ 대상 확대…오늘 발효

입력 2025.08.18 (09:39) 수정 2025.08.18 (09:42)

미국 정부가 철강과 알루미늄 파생 제품 407개 품목에 대해 오늘부터 50% 관세를 적용합니다.

미국 상무부는 앞서 현지 시각 지난 15일 연방 관보 공지에서 산업안보국(BIS)이 미국 수입품 품목 코드(HTSUS)에 제품 코드 407개를 추가하고, 오늘(18일) 발효된다고 밝혔습니다.

이번에 추가 지정된 품목에는 철강·알루미늄이 들어간 완제품이나 가공품이 포함됩니다.

또 가전제품을 비롯해 철강 등이 사용된 칼이나 식기, 공구도 관세 적용을 받게 됐습니다.

