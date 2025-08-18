수도권과 강원에 비, 남부는 폭염 경보 속에 33도 안팎까지 올라

오늘 중부지방은 대체로 흐린 가운데 수도권과 강원 내륙 지역에는 한때 비가 오는 곳이 있겠습니다.



인천과 경기 북부, 강원 중북부 지역에는 10에서 최대 80mm의 비가 오겠고, 서울과 경기 남부, 강원 남부에는 5에서 40mm의 비가 예상됩니다.



남부지방은 가끔 구름이 많이 끼는 가운데 오후에 제주도와 전남 지역에는 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.



남부지방에는 폭염 경보가 내려져 있고, 중부 대부분 지역에는 폭염 주의보가 이어지는 가운데 오늘도 체감온도 33도 안팎의 무더위가 계속되겠습니다.



오늘 낮 최고기온은 전주와 강릉 34도, 대구 33도, 서울 31도 등 전국이 29도에서 34도로 어제와 비슷하겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



내일도 중부지방은 대체로 흐린 가운데 수도권과 강원도에 한때 비가 내리겠고, 남부지방은 구름이 많이 끼겠습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!