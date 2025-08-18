930뉴스

중국, ‘좋아요’ 눌렀다가…중학생까지 노린 인신매매

입력 2025.08.18 (09:46) 수정 2025.08.18 (09:49)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

코스피 3,198.39 코스닥 804.62

코스피 3,198.39 코스닥 804.62
미국, 이민 단속 여파…LA 보호소로 몰려든 반려동물

미국, 이민 단속 여파…LA 보호소로 몰려든 반려동물

다음
[앵커]

최근 중국에서는 실종 신고된 사람을 여럿 실은 수상한 어선 한 척이 검거됐습니다.

경찰이 인신매매 수사에 착수했습니다.

[리포트]

캄캄한 밤, 베트남으로 향하던 낡은 배에서 청년 15명이 구조됩니다.

중학생도 포함돼 있었습니다.

구조된 중학생 심 모군은 SNS에서 고급 승용차와 현금 등을 자랑하는 재력가 영상을 보고 '좋아요'를 눌렀는데요.

이게 발단이 됐습니다.

[장빙치/광시성 경찰 : "'좋아요'를 누르자 저쪽에서 연락해 왔어요. 외국 자회사에 인력이 부족하고 중국어 통역이 필요한데 관심 있는지를 물었다고 합니다."]

사흘 일을 하면 5만 위안, 천만 원을 준다는 고액 일자리 제안에 이 중학생은 개인정보를 알려줬습니다.

이후 제공받은 항공권으로 쓰촨성에서 광시성으로 갔고, 인신매매로 의심되는 배에 타게 됐다고 합니다.

심 군과 함께 구조된 나머지 14명의 청년도 모두 비슷하게 고액 아르바이트 덫에 걸려 납치됐던 것으로 드러났습니다.

현지 경찰은 다른 피해자가 있는지 여부 등을 수사하고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 중국, ‘좋아요’ 눌렀다가…중학생까지 노린 인신매매
    • 입력 2025-08-18 09:46:06
    • 수정2025-08-18 09:49:51
    930뉴스
[앵커]

최근 중국에서는 실종 신고된 사람을 여럿 실은 수상한 어선 한 척이 검거됐습니다.

경찰이 인신매매 수사에 착수했습니다.

[리포트]

캄캄한 밤, 베트남으로 향하던 낡은 배에서 청년 15명이 구조됩니다.

중학생도 포함돼 있었습니다.

구조된 중학생 심 모군은 SNS에서 고급 승용차와 현금 등을 자랑하는 재력가 영상을 보고 '좋아요'를 눌렀는데요.

이게 발단이 됐습니다.

[장빙치/광시성 경찰 : "'좋아요'를 누르자 저쪽에서 연락해 왔어요. 외국 자회사에 인력이 부족하고 중국어 통역이 필요한데 관심 있는지를 물었다고 합니다."]

사흘 일을 하면 5만 위안, 천만 원을 준다는 고액 일자리 제안에 이 중학생은 개인정보를 알려줬습니다.

이후 제공받은 항공권으로 쓰촨성에서 광시성으로 갔고, 인신매매로 의심되는 배에 타게 됐다고 합니다.

심 군과 함께 구조된 나머지 14명의 청년도 모두 비슷하게 고액 아르바이트 덫에 걸려 납치됐던 것으로 드러났습니다.

현지 경찰은 다른 피해자가 있는지 여부 등을 수사하고 있습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “남북 관계 중요…남북합의 중 <br>가능한 부분 단계적 이행 준비”

[속보] 이 대통령 “남북 관계 중요…남북합의 중 가능한 부분 단계적 이행 준비”
김건희 오늘 다시 출석…<br>건진법사·집사 한자리에

김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
전장연 지하철 탑승 시위…<br>4호선 명동역 무정차 통과중

전장연 지하철 탑승 시위…4호선 명동역 무정차 통과중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.