국제

중국, ‘2024 미국 인권 침해 보고서’ 공개…“미국에 인권은 쇼 도구”

입력 2025.08.18 (09:51) 수정 2025.08.18 (09:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

중국 당국이 미국의 지난해 인권 침해 실태를 담은 보고서를 발간했다고 관영 신화통신 등이 18일 보도했습니다.

중국 국무원 신문판공실이 전날 공개한 ‘2024년 미국 인권 침해 보고서’는 “미국의 인권은 정치적 쇼의 도구로 권력의 카지노에 이용당하며 인권의 핵심 가치와 본질적 요구에서 벗어났다”는 내용을 담고 있습니다.

보고서는 미국이 오랫동안 패권주의와 일방주의를 추구해왔고, 국제법과 국제관계의 기본 규범을 짓밟았으며 다른 나라 인권을 마구잡이로 침해하면서 세계 평화·안보를 심각하게 위협해왔다고 주장했습니다.

중국 국무원 신문판공실의 이 같은 보고서는 닷새 전인 12일 미 국무부의 대중국 인권보고서에 대응하는 맞불 성격으로 풀이됩니다.

미국의 중국 인권 보고서는 42쪽 분량으로, 지난해 중국에서 신장위구르 자치구의 무슬림 위구르족과 신장의 다른 소수 민족 및 종교 집단 구성원들에게 집단학살과 반인도적 범죄가 발생한 사실 등을 인권 침해 사례로 지적했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 신화망 캡처]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 중국, ‘2024 미국 인권 침해 보고서’ 공개…“미국에 인권은 쇼 도구”
    • 입력 2025-08-18 09:51:50
    • 수정2025-08-18 09:53:46
    국제
중국 당국이 미국의 지난해 인권 침해 실태를 담은 보고서를 발간했다고 관영 신화통신 등이 18일 보도했습니다.

중국 국무원 신문판공실이 전날 공개한 ‘2024년 미국 인권 침해 보고서’는 “미국의 인권은 정치적 쇼의 도구로 권력의 카지노에 이용당하며 인권의 핵심 가치와 본질적 요구에서 벗어났다”는 내용을 담고 있습니다.

보고서는 미국이 오랫동안 패권주의와 일방주의를 추구해왔고, 국제법과 국제관계의 기본 규범을 짓밟았으며 다른 나라 인권을 마구잡이로 침해하면서 세계 평화·안보를 심각하게 위협해왔다고 주장했습니다.

중국 국무원 신문판공실의 이 같은 보고서는 닷새 전인 12일 미 국무부의 대중국 인권보고서에 대응하는 맞불 성격으로 풀이됩니다.

미국의 중국 인권 보고서는 42쪽 분량으로, 지난해 중국에서 신장위구르 자치구의 무슬림 위구르족과 신장의 다른 소수 민족 및 종교 집단 구성원들에게 집단학살과 반인도적 범죄가 발생한 사실 등을 인권 침해 사례로 지적했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 신화망 캡처]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “남북 관계 중요…남북합의 중 <br>가능한 부분 단계적 이행 준비”

[속보] 이 대통령 “남북 관계 중요…남북합의 중 가능한 부분 단계적 이행 준비”
김건희 오늘 다시 출석…<br>건진법사·집사 한자리에

김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
전장연 지하철 탑승 시위…<br>4호선 명동역 무정차 통과중

전장연 지하철 탑승 시위…4호선 명동역 무정차 통과중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.