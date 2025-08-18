930뉴스

파키스탄 홍수 사망자 수백 명…도로 유실에 구조 난항

입력 2025.08.18 (09:54) 수정 2025.08.18 (09:58)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이스라엘서 ‘가자시티 장악 반대’ 시위…“참극 반복될 것”

이스라엘서 ‘가자시티 장악 반대’ 시위…“참극 반복될 것”
치매머니 활용 막는 ‘성년후견제도’…“현실적인 개선 필요”

치매머니 활용 막는 ‘성년후견제도’…“현실적인 개선 필요”

다음
[앵커]

주말 사이 파키스탄 북부에서 강한 기습 폭우가 쏟아져 300명 넘는 주민이 숨졌습니다.

도로와 다리가 끊겨 구조 작업도 난항을 겪으면서 인명피해는 더 늘어날 수도 있습니다.

박석호 기자입니다.

[리포트]

계곡을 쓸고 내려가는 거센 흙탕물로 다리가 끊겼습니다.

마을을 오가던 주민들은 갑자기 발이 묶였습니다.

하류에 있는 도심 하천도 위태롭게 흘러넘치기 시작합니다.

지난 15일 파키스탄 북부에서 갑자기 내린 폭우가 산사태와 홍수로 이어졌습니다.

거대한 바위와 돌들이 덮쳐 집들은 흔적도 없이 사라졌습니다.

[마틴 칸/주민 : "모든 게 쓸려갔어요. 옷까지 다 쓸려갔어요. 지금 이 옷만 입고 대피한 겁니다."]

이 홍수로 최소 340여 명이 숨지고 130여 명이 다쳤다고 파키스탄 재난 당국은 밝혔습니다.

인명피해는 대부분 홍수에 가옥이 무너지면서 일어났습니다.

[타즈 무하마드/주민 : "동생과 조카 또 아이들까지 가족 7명이 홍수에 쓸려갔어요. 6명은 시신을 찾았는데 1명은 못 찾았어요."]

구조 당국은 2천여 명을 투입했지만 곳곳에서 도로가 유실되고 다리가 끊겨 시신 수습과 구호활동은 더딘 상황입니다.

[하이더 말리크/재난관리청장 : "다리가 무너지고 도로가 훼손된 지역에서 고립된 마을에 접근할 수 있도록 조치 중입니다."]

기상 조건도 문제입니다.

현지 기상청은 앞으로 며칠 동안 폭우가 더 내릴 수 있다고 전망했습니다.

인도와 파키스탄 등 남아시아 국가에서는 매년 6월부터 9월 사이 몬순 우기가 이어지는데 기후 변화로 강우량이 늘고 있습니다.

2022년 파키스탄에서는 기록적인 홍수와 폭우로 1,700명 이상이 숨지기도 했습니다.

KBS 뉴스 박석호입니다.

영상편집:김형균/자료조사:김나영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 파키스탄 홍수 사망자 수백 명…도로 유실에 구조 난항
    • 입력 2025-08-18 09:54:07
    • 수정2025-08-18 09:58:01
    930뉴스
[앵커]

주말 사이 파키스탄 북부에서 강한 기습 폭우가 쏟아져 300명 넘는 주민이 숨졌습니다.

도로와 다리가 끊겨 구조 작업도 난항을 겪으면서 인명피해는 더 늘어날 수도 있습니다.

박석호 기자입니다.

[리포트]

계곡을 쓸고 내려가는 거센 흙탕물로 다리가 끊겼습니다.

마을을 오가던 주민들은 갑자기 발이 묶였습니다.

하류에 있는 도심 하천도 위태롭게 흘러넘치기 시작합니다.

지난 15일 파키스탄 북부에서 갑자기 내린 폭우가 산사태와 홍수로 이어졌습니다.

거대한 바위와 돌들이 덮쳐 집들은 흔적도 없이 사라졌습니다.

[마틴 칸/주민 : "모든 게 쓸려갔어요. 옷까지 다 쓸려갔어요. 지금 이 옷만 입고 대피한 겁니다."]

이 홍수로 최소 340여 명이 숨지고 130여 명이 다쳤다고 파키스탄 재난 당국은 밝혔습니다.

인명피해는 대부분 홍수에 가옥이 무너지면서 일어났습니다.

[타즈 무하마드/주민 : "동생과 조카 또 아이들까지 가족 7명이 홍수에 쓸려갔어요. 6명은 시신을 찾았는데 1명은 못 찾았어요."]

구조 당국은 2천여 명을 투입했지만 곳곳에서 도로가 유실되고 다리가 끊겨 시신 수습과 구호활동은 더딘 상황입니다.

[하이더 말리크/재난관리청장 : "다리가 무너지고 도로가 훼손된 지역에서 고립된 마을에 접근할 수 있도록 조치 중입니다."]

기상 조건도 문제입니다.

현지 기상청은 앞으로 며칠 동안 폭우가 더 내릴 수 있다고 전망했습니다.

인도와 파키스탄 등 남아시아 국가에서는 매년 6월부터 9월 사이 몬순 우기가 이어지는데 기후 변화로 강우량이 늘고 있습니다.

2022년 파키스탄에서는 기록적인 홍수와 폭우로 1,700명 이상이 숨지기도 했습니다.

KBS 뉴스 박석호입니다.

영상편집:김형균/자료조사:김나영
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “남북 관계 중요…남북합의 중 <br>가능한 부분 단계적 이행 준비”

[속보] 이 대통령 “남북 관계 중요…남북합의 중 가능한 부분 단계적 이행 준비”
김건희 오늘 다시 출석…<br>건진법사·집사 한자리에

김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
전장연 지하철 탑승 시위…<br>4호선 명동역 무정차 통과중

전장연 지하철 탑승 시위…4호선 명동역 무정차 통과중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.