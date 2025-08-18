[930 날씨] 무더위 속 수도권·강원 비…경기 북부·강원 북부 시간당 30mm

동영상 고정 취소

오늘은 무더위 속에 수도권과 강원도에 비가 오는 곳이 있겠습니다.



오늘 예상 강수량은 경기 북부와 강원 북부 내륙엔 최대 80밀리미터가 넘겠고, 서울과 경기 남부엔 5에서 40밀리미터 정도입니다.



특히, 오늘 오후부터 밤 사이 경기 북부와 강원 북부 내륙엔 시간당 30밀리미터 안팎의 비가 집중되는 곳이 있겠습니다.



오늘과 내일, 경기 북부와 강원 북부 인근 임진강과 한탄강의 수위가 급격히 높아지고 유속이 매우 빨라질 수 있어 주의해야 합니다.



여전히 전국 대부분 지역에 폭염경보나 주의보가 내려진 가운데 오늘 한낮에도 어제와 비슷하게 덥겠습니다.



이번 주 내내 무더위가 이어지겠고, 도심과 해안을 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠습니다.



오늘, 수도권과 강원 영동 지역엔 바람이 강하게 불겠습니다.



오후엔 대기 불안정으로 광주와 전남, 제주도에 소나기가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.



낮 기온은 서울 31, 청주와 대전, 대구, 제주 33, 강릉과 전주 34도까지 올라가겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 1.5미터로 일겠습니다.



모레 수요일까지 수도권과 강원도에 비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



이설아 기상캐스터/그래픽:한세희



