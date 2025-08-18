문화

2PM 이준호, 소속사 설립…“무한 확장 사업모델 구축하겠다”

입력 2025.08.18 (10:00) 수정 2025.08.18 (10:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

그룹 2PM 출신 배우 겸 가수 이준호가 소속사 ‘오쓰리콜렉티브’(O3 Collective)를 설립했습니다.

‘오쓰리콜렉티브’(O3 Collective)는 오늘(18일) 소속사 설립 소식과 함께 “아티스트와 콘텐츠, 스태프가 함께 주인공이 되는 팀 기반 브랜드 시스템을 꿈꾼다”고 비전을 밝혔습니다.

이어 매니지먼트뿐만 아니라 지식재산권(IP)을 중심으로 무한 확장이 가능한 사업을 연구해 구성원들의 성장을 함께 설계하고 실현하겠다고 설명했습니다.

오쓰리콜렉티브의 공동 창업자(Co-founder)는 CJ ENM 브랜드전략실 및 공연사업부 출신의 양혜영 대표가 맡았습니다.

2008년 그룹 2PM으로 데뷔한 이준호는 2013년 영화 ‘감시자들’을 시작으로 여러 드라마에 출연하며 배우 활동을 활발히 이어왔습니다.

[사진 출처 : 오쓰리콜렉티브 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 2PM 이준호, 소속사 설립…“무한 확장 사업모델 구축하겠다”
    • 입력 2025-08-18 10:00:23
    • 수정2025-08-18 10:01:35
    문화
그룹 2PM 출신 배우 겸 가수 이준호가 소속사 ‘오쓰리콜렉티브’(O3 Collective)를 설립했습니다.

‘오쓰리콜렉티브’(O3 Collective)는 오늘(18일) 소속사 설립 소식과 함께 “아티스트와 콘텐츠, 스태프가 함께 주인공이 되는 팀 기반 브랜드 시스템을 꿈꾼다”고 비전을 밝혔습니다.

이어 매니지먼트뿐만 아니라 지식재산권(IP)을 중심으로 무한 확장이 가능한 사업을 연구해 구성원들의 성장을 함께 설계하고 실현하겠다고 설명했습니다.

오쓰리콜렉티브의 공동 창업자(Co-founder)는 CJ ENM 브랜드전략실 및 공연사업부 출신의 양혜영 대표가 맡았습니다.

2008년 그룹 2PM으로 데뷔한 이준호는 2013년 영화 ‘감시자들’을 시작으로 여러 드라마에 출연하며 배우 활동을 활발히 이어왔습니다.

[사진 출처 : 오쓰리콜렉티브 제공]
김현수
김현수

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “남북 관계 중요…남북합의 중 <br>가능한 부분 단계적 이행 준비”

[속보] 이 대통령 “남북 관계 중요…남북합의 중 가능한 부분 단계적 이행 준비”
김건희 오늘 다시 출석…<br>건진법사·집사 한자리에

김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에
윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 불출석…궐석재판 진행

윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 불출석…궐석재판 진행
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.