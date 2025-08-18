정치

민주 전현희 “개헌 국민투표, 내년 지방선거와 동시에 하자”

입력 2025.08.18 (10:06) 수정 2025.08.18 (10:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국정기획위원회가 이재명 정부의 첫 번째 국정 과제로 개헌을 꼽은 가운데, 더불어민주당 전현희 최고위원이 개헌 국민투표를 내년 6.3 지방선거와 동시에 하자고 밝혔습니다.

전현희 최고위원은 오늘(18일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 “대통령 권한을 분산하고 책임정치 구현과 완전한 내란 종식을 위해서는 반드시 개헌이 필요하다”며 이같이 말했습니다.

이어 “내년 지방선거와 함께 국민투표를 진행한다면, 비용 절감과 책임정치라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있다”고 했습니다.

또 “5·18 정신의 헌법전문 수록과 함께 비상계엄 국회 통제권 강화, 대통령거부권 제한, 대통령 4년 연임제 도입 등은 우리 사회가 더 이상 미뤄서는 안 될 시대적 책무”라며 국회 개헌특위 구성에 국민의힘 등 다른 야당들의 적극적인 동참을 촉구했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주 전현희 “개헌 국민투표, 내년 지방선거와 동시에 하자”
    • 입력 2025-08-18 10:06:15
    • 수정2025-08-18 10:12:33
    정치
국정기획위원회가 이재명 정부의 첫 번째 국정 과제로 개헌을 꼽은 가운데, 더불어민주당 전현희 최고위원이 개헌 국민투표를 내년 6.3 지방선거와 동시에 하자고 밝혔습니다.

전현희 최고위원은 오늘(18일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 “대통령 권한을 분산하고 책임정치 구현과 완전한 내란 종식을 위해서는 반드시 개헌이 필요하다”며 이같이 말했습니다.

이어 “내년 지방선거와 함께 국민투표를 진행한다면, 비용 절감과 책임정치라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있다”고 했습니다.

또 “5·18 정신의 헌법전문 수록과 함께 비상계엄 국회 통제권 강화, 대통령거부권 제한, 대통령 4년 연임제 도입 등은 우리 사회가 더 이상 미뤄서는 안 될 시대적 책무”라며 국회 개헌특위 구성에 국민의힘 등 다른 야당들의 적극적인 동참을 촉구했습니다.
이예린
이예린 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “남북 관계 중요…남북합의 중 <br>가능한 부분 단계적 이행 준비”

[속보] 이 대통령 “남북 관계 중요…남북합의 중 가능한 부분 단계적 이행 준비”
김건희 오늘 다시 출석…<br>건진법사·집사 한자리에

김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에
윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 <br>불출석…궐석재판 진행

윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 불출석…궐석재판 진행
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.