강원 동해안 해수욕장 폐장 시작…고성 연장 운영
입력 2025.08.18 (10:11) 수정 2025.08.18 (16:12)
강릉과 동해, 삼척 등 강원 동해안 해수욕장 53곳이 어제(17일) 폐장했습니다.
속초와 양양 대부분 지역 해수욕장은 오는 24일 폐장하고, 고성과 양양 일부 지역 해수욕장 10곳은 오는 31일까지 올여름 운영을 이어갑니다.
어제(17일)까지 강원 동해안 해수욕장을 다녀간 방문객은 839만 명으로 집계됐습니다.
