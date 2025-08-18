강원 동해안 해수욕장 폐장 시작…고성 연장 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강릉과 동해, 삼척 등 강원 동해안 해수욕장 53곳이 어제(17일) 폐장했습니다.



속초와 양양 대부분 지역 해수욕장은 오는 24일 폐장하고, 고성과 양양 일부 지역 해수욕장 10곳은 오는 31일까지 올여름 운영을 이어갑니다.



어제(17일)까지 강원 동해안 해수욕장을 다녀간 방문객은 839만 명으로 집계됐습니다.



