BTS 뷔, 오는 25일 LA 다저스 홈경기서 시구…손흥민은 27일

미국 프로야구 메이저리그 LA 다저스 홈 경기에서 그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 오는 25일, LAFC 손흥민이 27일 각각 시구합니다.



다저스 구단은 현지 시각 17일 구단 소셜미디어 엑스(X)에 뷔의 사진을 올리고 "아미(ARMY), 준비됐나요? 뷔가 8월 25일 다저 스타디움에서 첫 시구를 할 것"이라고 알렸습니다.



구단 측이 이날 오후에 올린 해당 게시물은 약 2시간 만에 4만여 회의 '좋아요'를 받았고, 2만 6천여 회 '리트윗'됐습니다.



뷔의 시구 소식이 알려지면서 해당 경기의 티켓 예매 사이트는 방문자가 몰려 한때 접속 장애를 일으킨 것으로 알려졌습니다.



구단 측은 최근 LAFC에 입단한 손흥민 선수가 현지 시각 오는 27일 LA 다저스 홈 경기에서 시구한다고 지난 13일 공지한 바 있습니다.



뷔와 손흥민이 불과 이틀 차이로 다저 스타디움 마운드에 서게 되며 세계 팬들의 관심이 집중되고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / @Dodgers X 게시물 캡처]



