안산 아파트 지하주차장 차량 배터리서 불

오늘(18일) 새벽 3시쯤 경기 안산시 단원구 신길동의 한 아파트 지하 주차장에 세워둔 차량에서 불이 나 20분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 인한 인명 피해는 없었지만, 차량 앞쪽이 타 재산 피해가 났습니다.



소방당국은 아파트 경비원으로부터 '지하 주차장에 흰 연기가 가득 차 있다'는 내용의 신고를 받고 출동해 진화 작업에 나섰습니다.



소방당국은 "차량 엔진룸(차량 앞쪽 엔진이 들어있는 공간)에 국한된 화재"라며 "차량 내부에 임의로 추가 설치한 배터리가 알 수 없는 원인으로 열폭주 현상을 보이면서 주변에 불이 옮겨붙었다"고 설명했습니다.



[사진 출처 : 안산소방서 제공]



