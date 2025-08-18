춘천 자전거·카누·트래킹 ‘에코투어’ 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

춘천레저·태권도조직위원회가 다음 달(9월)부터 두 달 동안 '에코투어'를 운영합니다.



'에코투어'는 춘천에서 자전거 하이킹과 카누, 붕어섬 트레킹을 하루에 즐길 수 있는 레저 관광 패키지 상품입니다.



이 상품은 사전 예약을 통해 평일과 토요일, 하루 두 차례씩 8명 정원으로 진행됩니다.



