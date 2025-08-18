강원곤충센터, 곤충 껍질 의료용 센서 개발
곤충 허물을 활용해 심박수 등을 측정하는 센서가 개발됐습니다.
강원도 곤충산업센터는 연세대 최승호 교수팀과 함께 이 기술에 대한 특허출원을 마쳤다고 밝혔습니다.
이 기술은 갈색거저리 껍질에서 추출한 키토산 필름에 전기가 통할 수 있도록 한 물질을 섞어 사람의 호흡과 심박 패턴을 감지할 수 있게 했습니다.
곤충 허물을 활용해 심박수 등을 측정하는 센서가 개발됐습니다.
강원도 곤충산업센터는 연세대 최승호 교수팀과 함께 이 기술에 대한 특허출원을 마쳤다고 밝혔습니다.
이 기술은 갈색거저리 껍질에서 추출한 키토산 필름에 전기가 통할 수 있도록 한 물질을 섞어 사람의 호흡과 심박 패턴을 감지할 수 있게 했습니다.
