이정후 무릎 호수비! 김하성은 멀티 히트 맹활약

미국 프로야구 샌프란시스코의 이정후와 탬파베이의 김하성이 맞대결에서 놀라운 수비와 멀티히트로 맹활약을 펼쳤습니다.



이정후는 오늘(18일) 탬파베이와의 원정 경기에 1번 타자 중견수로 선발 출전해 이정후는 4회 초 탬파베이 얀디 디아스의 외야 타구를 무릎으로 잡아내 아웃을 만들었습니다.



이정후는 디아스의 깊숙한 타구에 글러브를 갖다 댔지만, 타구가 빠져나왔고 이를 반사적으로 양 무릎을 오므려 잡아냈습니다.



타석에서도 2루타를 쳐내며 4타수 1안타를 기록한 이정후의 활약을 앞세워 샌프란시스코는 탬파베이를 7대 1로 이겨 7연패에서 벗어났습니다.



탬파베이의 김하성도 6번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 2안타를 기록했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!