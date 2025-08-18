문화

“블랙핑크, 11월 새 앨범…트레저·베몬도 신보”

입력 2025.08.18 (10:21) 수정 2025.08.18 (10:23)

걸그룹 블랙핑크가 오는 11월 새 앨범으로 돌아옵니다.

YG엔터테인먼트는 양현석 총괄 프로듀서가 11월에 블랙핑크의 새 앨범 발매를 공식화했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.

양현석 총괄 프로듀서는 YG 공식 블로그를 통해 블랙핑크가 11월에 새 앨범을 내기 위해 멤버들과 담당 프로듀서들 모두 열심히 준비하고 있다고 전했습니다.

블랙핑크가 앨범 단위로 신보를 내는 것은 지난 2022년 9월 정규 2집 ‘본 핑크’(Born Pink) 이후 3년 2개월 만입니다.

월드 투어 ‘데드라인’(DEADLINE)을 진행하고 있는 블랙핑크는 현지 시각 지난 15~16일 영국 ‘꿈의 공연장’으로 불리는 웸블리 스타디움에서 K-팝 걸그룹 최초로 입성해 단독 콘서트를 열었습니다.

양현석 총괄은 블랙핑크와 함께 그룹 트레저와 베이비몬스터의 신보 계획도 발표했습니다.

그룹 트레저는 다음 달 1일 세 번째 미니앨범 ‘러브 펄스’(LOVE PULSE)를 발표하고 베이비몬스터는 오는 10월 10일 새 미니앨범을 공개할 예정입니다.

[사진 출처 : YG엔터테인먼트 제공]

  • “블랙핑크, 11월 새 앨범…트레저·베몬도 신보”
    • 입력 2025-08-18 10:21:39
    • 수정2025-08-18 10:23:29
    문화
[사진 출처 : YG엔터테인먼트 제공]
김현수
김현수

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

