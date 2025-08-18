오는 23일 ‘야구의 날’ 기념해 CGV에서 야구 전문가와 경기 생중계

멀티플렉스 영화관 CGV는 오는 23일 ‘야구의 날’을 기념해 ‘2025 KBO X CGV 야구의 날 뷰잉파티’를 서울 용산구 ‘CGV 용산아이파크몰’에서 진행한다고 오늘(18일) 밝혔습니다.



‘야구의 날’은 올림픽 야구 역사상 한국이 첫 금메달을 획득한 2008년 8월 23일 베이징 올림픽 야구 경기 결승전을 기념해 제정됐습니다.



이번 행사는 경기 관전 포인트를 짚어보는 토크 시간인 프리뷰쇼를 시작으로 오후 6시부터는 광주 챔피언스필드에서 진행되는 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 경기가 생중계됩니다.



경기 중에는 이닝이 끝날 때마다 한 줄 코멘트가 이어져 극장만의 생동감 있는 응원 분위기를 조성할 예정입니다.



허구연 KBO 총재, 류지현 국가대표팀 감독, 조계현 전력강화위원회 위원장, 김강민 전력강화위원이 참석하고 사회는 박지영 아나운서가 맡게 됩니다.



또한, 경기 전 CGV 용산아이파크몰 로비에 설치된 야구의 날 기념 포토존에서 인증사진을 남길 수 있으며, 경기 중간에는 대표팀 유니폼 등 다양한 경품이 제공됩니다.



모든 관람객에게는 야구 입문자용 책자, 어린이용 선글라스, CGV 팝콘과 음료 등이 제공됩니다.



CJ CGV 측은 “KBO와의 지속적인 협업을 통해 새로운 야구 관람 문화를 만들어 가고 있다며 야구의 날 행사로 야구팬들과 소통하고, 야구의 즐거움을 함께 나누는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 덧붙였습니다.



한편, 오는 24일 일요일에는 대전에서 펼쳐지는 SSG 랜더스와 한화 이글스 경기를 CGV 강변과 대전, 인천, 천안펜타포트, 청주 등에서 만나볼 수 있습니다.



[사진 출처 : CJ CGV 제공]



