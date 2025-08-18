‘제주 행정구역 개편안 도민 토론회’ 오늘 개최

동영상 고정 취소

제주형 기초자치단체 도입을 위해 제주시를 동·서제주시로 나눌지 등의 문제를 놓고, 오늘(18일) 오후 2시 제주도의회 대회의실에서 도민 토론회가 열립니다.



이번 토론회는 도의회에서 제주형 행정체제개편안에 대한 정보를 제공해 도민 의견을 직접 조사하겠다는 이상봉 의장의 제안으로 마련됩니다.



도의회는 토론회 이후 이달 내 여론조사로 도민 의견을 반영한 행정구역 개편 방향을 제시한다는 방침입니다.



한편, 일각에서는 1년 넘게 공론화 과정을 거친 사안을 재논의하는 것이라며 수용성과 실효성 문제를 제기하고 있습니다.



