롯데리아, 미국 시장 진출…캘리포니아에 1호점 열어

롯데GRS의 버거 프랜차이즈 롯데리아가 미국 시장에 진출했습니다.



롯데리아는 현지 시각 지난 14일 미국 캘리포니아주 오렌지 카운티에 있는 풀러턴 시티에 미국 1호점 롯데리아 '풀러턴점'을 열었다고 오늘(18일) 밝혔습니다.



지난 2023년 10월 롯데리아 미국 법인이 설립된 이후 약 2년 만입니다.



풀러턴점은 214제곱미터, 65평 규모의 '드라이브 스루' 매장으로, 롯데리아 대표 메뉴인 리아 불고기·새우, 비빔 라이스버거 등 버거 5종과 불고기가 들어간 K-BBQ 덮밥 등 사이드 메뉴 6종을 판매합니다.



롯데GRS 측은 보도자료에서 "풀러턴점이 입점한 지역은 백화점, 마트 등과 거주지 밀집 지역의 상권"이라며 "글로벌 외식 기업이 밀집해 있는 상권의 특성에 더해, 오렌지 카운티의 한인 밀집도가 증가하고 있는 인구 이동 특징에 맞춰 입점을 결정했다"고 밝혔습니다.



롯데GRS는 이밖에도 베트남, 미얀마, 라오스, 몽골 등 동남아시아 4개 나라에 롯데리아 매장 320여 곳을 운영하고 있습니다.



[사진 출처 : 롯데GRS 제공]



