아침뉴스타임

[지금 북한은] 김정은 덕분에 메기 10배 증산?

입력 2025.08.18 (10:25) 수정 2025.08.18 (10:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

유럽 정상, 젤렌스키와 대거 미국행…회담 후에도 여전한 공방

유럽 정상, 젤렌스키와 대거 미국행…회담 후에도 여전한 공방
[아침뉴스타임 날씨] 무더위 속 경기 북부·강원 북부엔 시간당 30mm 비

[아침뉴스타임 날씨] 무더위 속 경기 북부·강원 북부엔 시간당 30mm 비

다음
[앵커]

북한은 고질적인 식량난 해결을 위해 수산물 양식에 힘을 쏟고 있습니다.

최근 북한 매체가 김정은 위원장이 새로 지은 수산물 공장을 시찰한 소식을 전하는 한편, 과거에 시찰했던 메기 양식장도 다시 조명했습니다.

다양한 먹거리 확보를 넘어 다른 의도도 있다는데요.

'지금 북한은'입니다.

[리포트]

수조를 가득 채운 물고기 떼.

축구장 13개 면적에 연간 3000톤의 메기를 생산하는 곳입니다.

황해남도에 있는 '삼천 메기공장'으로 '5월9일 메기공장', '평양 메기공장'과 함께 북한의 3대 메기공장으로 꼽힙니다.

김정은 위원장은 후계자 수업을 받던 시절부터 지난 2017년까지 모두 네 번이나 이곳을 시찰했는데요.

김 위원장이 당시 메기가 잘 자랄 수 있도록 수질 관리와 사료 영양제 개발을 지시했고, 그 덕에 메기 생산량을 크게 늘릴 수 있었다는 게 북한의 선전입니다.

[조선중앙TV/8월 8일 : "인민들과 인민군 군인들에게 이전보다 열 배에 달하는 물고기를 공급할 수 있게 되었다고 하시면서…."]

북한은 수산물 양식도 장려하고 있는데요.

지난 2월 착공해 준공을 앞둔 함경남도 락원군의 바닷가양식사업소.

지난달 김정은이 이곳을 둘러보며 현대적 바닷가 양식장이 잘 지어졌다며 만족을 표한 걸로 알려졌습니다.

그러면서 수산물 가공식품공장도 조명했습니다.

평양의 김 가공공장에선 10년 전엔 4종류밖에 생산하지 못했지만, 이제는 김가루와 각종 조미 김을 포함해 모두 70여 개의 김 관련 제품들을 생산하고 있다며 선전했습니다.

세계 최초로 젓갈 가공품을 공업화했다고 주장하는 젓갈 공장도 소개됐는데요.

재료 확보와 세척, 숙성 등 여러 공정을 거치기 때문에 생산비용은 높아질 수밖에 없지만, 주민들이 쉽게 구입할 수 있도록 판매가격을 원가보다 낮게 책정했다고 합니다.

[김경철/'금산포 젓갈가공공장' 직원 : "인민을 위하기 위해서는 경제적인 타산을 앞세우지 말아야 한다고…."]

이렇듯 북한에선 수산물을 이용해 먹고사는 문제를 해결하고 다양한 식재료를 제공한다고 하지만, 김정은의 애민정책을 강조하기 위한 수단으로 활용하려는 의도도 크다는 지적입니다.

[김혁/한국농어촌공사 농어촌연구원 책임연구원 : "북한 주민들의 수요를 키우려면 시장을 통제하는 게 아니라 시장을 열고 활성화를 시켜야(하는데)... 국가 정책에 따라서 아래로 (명령이) 하달이 되는 그러한 시스템이기 때문에 수요보다는 정책, 정책은 보여주는 것이 핵심이다."]

북한이 오는 10월 노동당 창건 기념일을 앞두고 지도자의 업적으로 내세우기 위해 메기 양식장과 수산물 가공공장의 성과를 과시하는 모습입니다.

'지금 북한은'이었습니다.

영상편집:심명식

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [지금 북한은] 김정은 덕분에 메기 10배 증산?
    • 입력 2025-08-18 10:25:54
    • 수정2025-08-18 10:35:09
    아침뉴스타임
[앵커]

북한은 고질적인 식량난 해결을 위해 수산물 양식에 힘을 쏟고 있습니다.

최근 북한 매체가 김정은 위원장이 새로 지은 수산물 공장을 시찰한 소식을 전하는 한편, 과거에 시찰했던 메기 양식장도 다시 조명했습니다.

다양한 먹거리 확보를 넘어 다른 의도도 있다는데요.

'지금 북한은'입니다.

[리포트]

수조를 가득 채운 물고기 떼.

축구장 13개 면적에 연간 3000톤의 메기를 생산하는 곳입니다.

황해남도에 있는 '삼천 메기공장'으로 '5월9일 메기공장', '평양 메기공장'과 함께 북한의 3대 메기공장으로 꼽힙니다.

김정은 위원장은 후계자 수업을 받던 시절부터 지난 2017년까지 모두 네 번이나 이곳을 시찰했는데요.

김 위원장이 당시 메기가 잘 자랄 수 있도록 수질 관리와 사료 영양제 개발을 지시했고, 그 덕에 메기 생산량을 크게 늘릴 수 있었다는 게 북한의 선전입니다.

[조선중앙TV/8월 8일 : "인민들과 인민군 군인들에게 이전보다 열 배에 달하는 물고기를 공급할 수 있게 되었다고 하시면서…."]

북한은 수산물 양식도 장려하고 있는데요.

지난 2월 착공해 준공을 앞둔 함경남도 락원군의 바닷가양식사업소.

지난달 김정은이 이곳을 둘러보며 현대적 바닷가 양식장이 잘 지어졌다며 만족을 표한 걸로 알려졌습니다.

그러면서 수산물 가공식품공장도 조명했습니다.

평양의 김 가공공장에선 10년 전엔 4종류밖에 생산하지 못했지만, 이제는 김가루와 각종 조미 김을 포함해 모두 70여 개의 김 관련 제품들을 생산하고 있다며 선전했습니다.

세계 최초로 젓갈 가공품을 공업화했다고 주장하는 젓갈 공장도 소개됐는데요.

재료 확보와 세척, 숙성 등 여러 공정을 거치기 때문에 생산비용은 높아질 수밖에 없지만, 주민들이 쉽게 구입할 수 있도록 판매가격을 원가보다 낮게 책정했다고 합니다.

[김경철/'금산포 젓갈가공공장' 직원 : "인민을 위하기 위해서는 경제적인 타산을 앞세우지 말아야 한다고…."]

이렇듯 북한에선 수산물을 이용해 먹고사는 문제를 해결하고 다양한 식재료를 제공한다고 하지만, 김정은의 애민정책을 강조하기 위한 수단으로 활용하려는 의도도 크다는 지적입니다.

[김혁/한국농어촌공사 농어촌연구원 책임연구원 : "북한 주민들의 수요를 키우려면 시장을 통제하는 게 아니라 시장을 열고 활성화를 시켜야(하는데)... 국가 정책에 따라서 아래로 (명령이) 하달이 되는 그러한 시스템이기 때문에 수요보다는 정책, 정책은 보여주는 것이 핵심이다."]

북한이 오는 10월 노동당 창건 기념일을 앞두고 지도자의 업적으로 내세우기 위해 메기 양식장과 수산물 가공공장의 성과를 과시하는 모습입니다.

'지금 북한은'이었습니다.

영상편집:심명식
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “남북 관계 중요…기존 남북합의 단계적 <br>이행 준비”

이 대통령 “남북 관계 중요…기존 남북합의 단계적 이행 준비”
김건희 오늘 다시 출석…<br>건진법사·집사 한자리에

김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에
윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 <br>불출석…궐석재판 진행

윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 불출석…궐석재판 진행
[영상] 원민경 여가부 장관 후보자 “힘 있는 성평등가족부 만드는 게 최우선”

[영상] 원민경 여가부 장관 후보자 “힘 있는 성평등가족부 만드는 게 최우선”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.