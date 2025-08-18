2025 을지연습 오늘 시작…대비 태세 점검

동영상 고정 취소

국가비상사태에 대비한 2025년 을지연습이 오늘(18일)부터 나흘 동안 강원도 각급 기관에서 실시됩니다.



강원도는 오늘(18일) 강원도지사 주재 '최초 상황보고 회의'를 시작으로 각 분야 훈련에 들어갑니다.



특히 올해는 사이버·드론 테러에 대비한 대응과 협업에 훈련을 집중합니다.



각 시군도 종합상황실을 가동하고 주민이동, 공습 대비 민방위 훈련에 나섭니다.



