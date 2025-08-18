930뉴스(춘천)

강원, 일하는 노인 30만 시대…“일자리의 질 고민”

입력 2025.08.18 (10:29) 수정 2025.08.18 (15:58)

[앵커]

강원도 내 60살 이상 인구 53만 명 가운데 일하는 사람의 숫자가 30만 명을 넘었습니다.

강원도 노인 10명 가운데 6명은 일을 한다는 얘깁니다.

이유진 기자의 보도입니다.

[리포트]

이른 아침부터 빨래방이 분주하게 돌아갑니다.

이불을 세탁기에 넣고, 세탁이 끝난 이불은 건조기에 넣어 말립니다.

금세 새것처럼 깨끗해진 이불 하나하나 정성스럽게 개서 다시 주인에게 배달까지 해줍니다.

["아휴 고맙습니다."]

저소득층 노인들의 이불과 신발을 세탁해 주는 빨래방.

그런데, 일하는 직원들도 전부 60살이 넘은 고령층입니다.

직원은 10여 명.

하루 3시간씩 교대로 근무합니다.

[정종숙/춘천시 동면/75살 : "3년 됐어요. 시간도 잘 가고 또 이렇게 빨래 못해서 집에서 세탁기도 적고 이래가지고 빨래 못하는 분들 빨래해 주니까 좋죠."]

일하는 노인은 해가 갈수록 늘고 있습니다.

올해 상반기 기준, 강원도 내 60살 이상 취업자는 31만 명.

전체 취업자의 35%에 달합니다.

통계 작성 이래 처음입니다.

강원도의 경우, 특히, 70살 이상 취업자가 눈에 띄게 증가했습니다.

5년 전만 해도 단 한 명도 없었는데, 올해 5월엔 12만 7,000명을 기록했습니다.

노인들 다수가 노동 현장으로 돌아오고 있는 겁니다.

다만, 일자리의 질은 여전히 고민거립니다.

고령층 취업 직종을 보면, 공공근로를 비롯해 단순 노무나 서비스업 종사자가 가장 많습니다.

[이정훈/춘천시니어클럽 관장 : "일자리 수는 노인 인구 증가에 따른 적절한 대응도 필요하지만 실제로 일자리가 갖고 있는 질적인 향상도 매우 시급한 문제 중에 하나이지 않을까 생각합니다."]

고령층 경제활동인구 1,000만 명 시대.

고령층의 노동시장 진입에 맞춘 맞춤형 정책들이 필요해 보입니다.

KBS 뉴스 이유진입니다.

촬영기자:김남범

이유진
이유진 기자

