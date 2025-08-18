원민경 후보자 “성평등가족부로 확대, 가장 시급”

﻿원민경 여성가족부 장관 후보자가 “여성가족부의 안정과 성평등가족부로의 확대가 가장 시급한 과제”라고 밝혔습니다.



원 후보자는 오늘(18일) 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 “존폐 논란과 장기간의 장관 부재로 정책 추진 동력이 약화했을까 우려된다”면서 이같이 말했습니다.



그러면서 “성평등가족부로의 확대 개편을 통해 성평등 정책의 총괄 조정과 거버넌스 기능을 강화하고, 부처 위상과 정책을 확대하는 힘 있는 성평등가족부를 만드는 것이 최우선”이라고 밝혔습니다.



이어 “이를 기반으로 교제 폭력, 디지털 성폭력, 성매매와 같은 폭력 문제와 여성 경제활동 참여, 노동시장의 성차별 해소, 위기 취약 가족·청소년에 대한 두터운 지원체계를 마련하겠다”고 덧붙였습니다.



원 후보자는 민주사회를 위한 변호사모임 여성인권위원장 출신으로, 한국젠더법학회 부회장, 국가인권위원회 비상임위원과 한국여성의전화 이사 등을 역임하며 오랜 시간 여성·가족법을 주력 분야로 활동해 왔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!