930뉴스(대전)

“쌀산업 위기 쌀가루로 돌파”…관건은 소비 확대

입력 2025.08.18 (10:45) 수정 2025.08.18 (16:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

대전 0시 축제 폐막…“210만여 명 방문 잠정집계”

대전 0시 축제 폐막…“210만여 명 방문 잠정집계”
대전·세종·충남 ‘폭염특보’…낮 최고 34도 등 당분간 무더위

대전·세종·충남 ‘폭염특보’…낮 최고 34도 등 당분간 무더위

다음
[앵커]

논산에 충남 최초의 쌀가루 제분시설이 들어섰습니다.

식생활 변화로 갈수록 줄고 있는 쌀 소비를 늘리기 위해 밀가루가 독점하고 있는 빵과 과자 등의 가공식품 시장에 뛰어들기 위해섭니다.

박해평 기자의 보도입니다.

[리포트]

저장탱크에 도정한 쌀을 붓자 이송관을 따라 쌀이 빨려 들어갑니다.

쌀은 세척과 분쇄 등 여러 과정을 거쳐 고운 쌀가루로 탈바꿈합니다.

이물질 검출과 입자 크기에 따라 여러번 체에 걸러내고 다시 분쇄되는 과정이 자동으로 이뤄집니다.

이렇게 만들어진 쌀가루는 빵과 면, 떡, 과자 등 다양한 가공식품의 원료로 지역 식품업체 등에 공급됩니다.

지난달 문을 연 충남 최초의 쌀가루 제분시설로 지역에서 생산한 쌀 소비를 위해 야심차게 출범한 신사업입니다.

글루텐이 없어 소화장애나 알레르기 우려가 적어 밀가루의 훌륭한 대체재로 시제품 모두 합격점을 받았습니다.

하지만 높은 생산단가가 걸림돌입니다.

[홍만기/쌀가루 공장 대표 : "제일 중요한 것이 생산량을 얼마나 저희들이 수주를 받느냐 거기에서 좀 (가격) 차이가 좀 날 거라고 생각합니다."]

가격 경쟁력은 판로 개척과 깊은 연관이 있는 만큼 논산시도 판로 개척을 중점 지원할 계획입니다.

[백성현/논산시장 : "학교 급식 또 외식업체 그리고 우리 가공식품을 생산하는 그런 사업체에 우리가 정기적으로 공급을 할 수 있도록 지금 주선을 하고 있고요."]

인구감소와 식생활 변화로 쌀 소비가 줄어들고 있는 가운데 밀가루를 대체할 수 있는 '지역 쌀 자립모델'이 성공을 거둘 수 있을 지 주목됩니다.

KBS 뉴스 박해평입니다.

촬영기자:강욱현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “쌀산업 위기 쌀가루로 돌파”…관건은 소비 확대
    • 입력 2025-08-18 10:45:48
    • 수정2025-08-18 16:01:54
    930뉴스(대전)
[앵커]

논산에 충남 최초의 쌀가루 제분시설이 들어섰습니다.

식생활 변화로 갈수록 줄고 있는 쌀 소비를 늘리기 위해 밀가루가 독점하고 있는 빵과 과자 등의 가공식품 시장에 뛰어들기 위해섭니다.

박해평 기자의 보도입니다.

[리포트]

저장탱크에 도정한 쌀을 붓자 이송관을 따라 쌀이 빨려 들어갑니다.

쌀은 세척과 분쇄 등 여러 과정을 거쳐 고운 쌀가루로 탈바꿈합니다.

이물질 검출과 입자 크기에 따라 여러번 체에 걸러내고 다시 분쇄되는 과정이 자동으로 이뤄집니다.

이렇게 만들어진 쌀가루는 빵과 면, 떡, 과자 등 다양한 가공식품의 원료로 지역 식품업체 등에 공급됩니다.

지난달 문을 연 충남 최초의 쌀가루 제분시설로 지역에서 생산한 쌀 소비를 위해 야심차게 출범한 신사업입니다.

글루텐이 없어 소화장애나 알레르기 우려가 적어 밀가루의 훌륭한 대체재로 시제품 모두 합격점을 받았습니다.

하지만 높은 생산단가가 걸림돌입니다.

[홍만기/쌀가루 공장 대표 : "제일 중요한 것이 생산량을 얼마나 저희들이 수주를 받느냐 거기에서 좀 (가격) 차이가 좀 날 거라고 생각합니다."]

가격 경쟁력은 판로 개척과 깊은 연관이 있는 만큼 논산시도 판로 개척을 중점 지원할 계획입니다.

[백성현/논산시장 : "학교 급식 또 외식업체 그리고 우리 가공식품을 생산하는 그런 사업체에 우리가 정기적으로 공급을 할 수 있도록 지금 주선을 하고 있고요."]

인구감소와 식생활 변화로 쌀 소비가 줄어들고 있는 가운데 밀가루를 대체할 수 있는 '지역 쌀 자립모델'이 성공을 거둘 수 있을 지 주목됩니다.

KBS 뉴스 박해평입니다.

촬영기자:강욱현
박해평
박해평 기자

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”

러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.