광주시, 풍암호수 ‘국가도시공원’ 도전 선포식

광주시가 풍암호수를 국가도시공원으로 지정받기 위한 행사를 엽니다.



광주시는 오는 21일 풍암호수 일원에서 명품호수공원 조성과 국가도시공원 비전 선포식을 연다고 밝혔습니다.



이날 선포식에서는 명품호수공원 조성 계획을 발표하고 비전 선언문을 낭독할 예정입니다.



