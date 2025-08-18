분양가 고공행진…전국 평균 3.3㎡당 2천만원 돌파

전국 민간아파트 평균 분양 가격이 3.3㎡당 2,000만 원을 넘었습니다.



주택도시보증공사(HUG)가 오늘(18일) 발표한 민간아파트 분양 가격 동향 자료를 보면, 전국 민간아파트의 최근 1년간 ㎡당 평균 분양 가격은 지난달 말 기준 616만 3,000원으로 전달보다 4.55% 상승했습니다. 전년 동월 대비 8.48% 올랐습니다.



3.3㎡(1평)로 환산하면 약 2,033만 8,000원입니다. 전국 평균 분양가가 3.3㎡당 2,000만 원을 넘은 건 이번이 처음입니다.



HUG가 발표하는 월별 평균 분양가는 해당 월을 포함해 공표 직전 12개월간 분양보증서가 발급된 민간 분양사업장의 평균 가격입니다.



서울 평균 분양가는 ㎡당 1,374만 5,000원으로 전월 대비 1.39% 하락했습니다.



HUG는 공급량이 크게 줄어든 시기적 요인의 영향으로 분석했습니다.



수도권 전체를 보면 879만 4,000원으로 전달보다 3.71% 상승했습니다.



한편, 전국 신규 분양 민간아파트 물량은 1만 2,186세대로 전달보다 393세대 늘었습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!