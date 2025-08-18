930뉴스(광주)

[날씨] 광주·전남 이번 주도 무더위…체감 35도

입력 2025.08.18 (11:05)

더위의 기세가 꺾일 줄을 모릅니다.

현재 광주 전남 전 지역에 폭염 특보가 발효 중인데요,

이 중에서 대부분 지역은 가장 높은 단계인 경보가 내려졌습니다.

당분간 광주의 한낮 기온 33도까지 오르겠고, 습도가 높아 체감온도는 35도 안팎으로 매우 덥겠습니다.

밤에도 열기가 남아 최저 기온이 25도를 웃도는 곳들도 많으니까요,

밤낮 없는 더위에 건강 조심하셔야겠습니다.

오늘 가끔 구름 많겠고, 오후까지 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.

예상 강수량은 5~40mm로 지역별로 강수량의 차가 크겠습니다.

다음은 자세한 지역별 기온입니다.

아침 기온 어제보다 1도~2도가량 높습니다.

한낮 기온은 광주와 장성 33도까지 올라 매우 덥겠습니다.

여수와 보성의 낮 최고 기온도 32도로 어제와 비슷하거나 1도~2도가량 낮겠습니다.

목포의 한낮 기온 32도, 해남과 완도 33도까지 오르겠고요,

신안을 비롯한 도서 지역은 32도가 예상됩니다.

바다의 물결은 전 해상에서 비교적 잔잔하겠습니다.

이번 주 구름이 대체로 많겠고, 계속해서 무덥겠습니다.

날씨였습니다.

