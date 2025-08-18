대구·경북 폭염특보 계속…낮 최고 30~34도

동영상 고정 취소

대구와 경북 지역은 오늘 가끔 구름이 많은 가운데 무더위가 이어지겠습니다.



대구, 경북 전 지역에 폭염 특보가 내려진 가운데 오늘 낮 최고 기온은 대구와 안동이 33도, 포항 34도 등 30에서 34도 분포로 어제와 비슷하겠습니다.



대구기상청은 당분간 열대야와 폭염에 이어질 것으로 예상된다며 시민들은 건강 관리에 주의해야 한다고 밝혔습니다.



