송언석 “김대중, 정치 보복 없다는 약속 지켜…정치권 되새겨야”

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 고 김대중 대통령 서거 16주기를 맞아 “대통령 후보 시절에 했던 ‘정치보복은 없다’는 약속을 대통령 재임 중에도 지키셨다”며 “오늘날 정치권이 반드시 되새겨야 할 가장 귀중한 유산”이라고 강조했습니다.



송 비대위원장은 오늘(18일) 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 열린 김대중 대통령 서거 16주기 추모식에서 “대선 과정에서 오랫동안 정치적 대립을 이어 가던 김종필 총재와 연대했고, IMF 위기 때는 국민통합의 중심이 되어서 국가적 위기를 극복해 내셨다”며 이같이 말했습니다.



송 비대위원장은 “당시에 치열한 정쟁과 국민 분열을 넘어서 통합과 책임의 리더십을 보여준 역사적인 장면이었다”면서 “통합의 중심에 서야 할 정치가 오히려 국민의 편을 가르고 정치보복과 진영 갈등을 반복해서는 결코 대한민국이 전진할 수 없다”고 강조했습니다.



이어 “특히나 집권 여당이 야당을 대화의 상대방으로 인정하지 않고 말살해야 할 대상으로 규정하고 있는 작금의 현실, 유사 이래 처음으로 야당의 당사를 침입해서 500만 당원 명부를 탈취 행위를 하고 있는 현실 앞에서 김대중 대통령의 포용과 관용의 정치가 다시금 주목받고 있다”고 덧붙였습니다.



송 비대위원장은 “보수와 진보 여야를 넘어 국민의 마음을 하나로 모으고 미래로 나아가는 것이야말로 지금 우리 정치가 피해야 할 가장 중요한 책무라고 생각한다”고 강조했습니다.



그러면서 “김대중 대통령이 남기신 숭고한 진심을 깊이 새기면서 국익과 민생을 최우선에 두고 통합의 미래로 나아가는 정치를 하겠다”고 다짐했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



